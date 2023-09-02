Нова реальність школярів: у Львові учнів вчать керувати дронами

Мер Львова повідомив, що на уроках «Захисту України» учнів вчать використовувати дрони.

Джерело фото: Facebook / Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий анонсував можливість учнів однієї із міських шкіл отримати практичні навички використання дронів.

«Це наша нова реальність», – сказав Садовий на своїй сторінці у Facebook і показав фото уроку.

За словами мера, навчання з керування дронами та їх збирання стали важливою частиною навчальної програми предмета «Захист України». У новому навчальному році цей предмет буде впроваджено у школах, і саме в такому форматі вивчатиметься.

Ця ініціатива поки що випробовується в одній із львівських шкіл, проте є плани розширити її на інші навчальні заклади у майбутньому.

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