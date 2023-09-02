Новая реальность школьников: во Львове учеников учат управлять дронами

Мэр Львова Андрей Садовый анонсировал возможность учеников одной из городских школ получить практические навыки использования дронов.
«Это наша новая реальность», – сказал Садовый на своей странице в Facebook и показал фото урока.
По словам мэра, обучение по управлению дронами и их сборке стали важной частью учебной программы предмета «Защита Украины». В новом учебном году этот предмет будет внедрен в школах, и именно в таком формате будет изучаться.
Эта инициатива пока испытывается в одной из львовских школ, однако есть планы расширить ее на другие учебные заведения в будущем.
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