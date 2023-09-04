Шпигував за ЗСУ на північному кордоні України з рф: затримали агента фсб

Російським агентом виявився житель Шосткинського району.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала чоловіка, який збирав дані та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив він це під виглядом «робочих» поїздок по регіону на власному авто. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Фото, відео та всі дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Також співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію рф, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в рф.

«Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників.

При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором», - сказано у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російського агента, який «готував» ракетний обстріл Києва.

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