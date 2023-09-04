Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Наші партнери в США готові реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП – НАБУ

Директор НАБУ розповів, що йому пообіцяли під час багатоденного візиту в США.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради

Керівники антикорупційних органів побоюються, що відбудеться зміна підслідності справ щодо топ-корупції.

Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

  1. В Україні

Шпигував за ЗСУ на північному кордоні України з рф: затримали агента фсб

18:53, 4 вересня 2023
Російським агентом виявився житель Шосткинського району.
Шпигував за ЗСУ на північному кордоні України з рф: затримали агента фсб
Фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки України повідомила, що затримала чоловіка, який збирав дані та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив він це під виглядом «робочих» поїздок по регіону на власному авто. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Фото, відео та всі дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Також співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію рф, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в рф.

«Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників.

При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором», - сказано у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪  ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російського агента, який «готував» ракетний обстріл Києва.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Микола Панов
    Микола Панов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Володимир Потоцький
    Володимир Потоцький
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Вікторія Рубан
    Вікторія Рубан
    суддя Харківського окружного адміністративного суду