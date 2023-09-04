Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддів будуть притягати до відповідальності за новим стандартом доказування

В Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші

Службу дисциплінарних інспекторів планують запустити до 2024 року, але хто буде фінансувати всі її потреби, не зовсім зрозуміло.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

  1. В Україні

У Києві чергове масове «мінування» шкіл та коледжів

10:09, 4 вересня 2023
Вдруге за новий навчальний рік до поліції надходить повідомлення про «мінування» всіх шкіл та коледжів.
У Києві чергове масове «мінування» шкіл та коледжів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві до поліції надійшло чергове повідомлення про мінування усіх середніх шкіл та коледжів, – повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів», – йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень приймає додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

«Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації», – заявили в КМВА.

Раніше у перший навчальний день у Києві повідомляли про «замінування» шкіл.

Нагадаємо, Кличко повідомив, скільки шкіл розпочали роботу у Києві 1 вересня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва