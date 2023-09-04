У Києві чергове масове «мінування» шкіл та коледжів

Вдруге за новий навчальний рік до поліції надходить повідомлення про «мінування» всіх шкіл та коледжів.

У Києві до поліції надійшло чергове повідомлення про мінування усіх середніх шкіл та коледжів, – повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів», – йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень приймає додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

«Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації», – заявили в КМВА.

Раніше у перший навчальний день у Києві повідомляли про «замінування» шкіл.

Нагадаємо, Кличко повідомив, скільки шкіл розпочали роботу у Києві 1 вересня.

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