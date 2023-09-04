Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку, фото

Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Відповідними фото він поділився у соцмережах.

«На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.

До звіту готовий.

Тримаймо стрій!» — зазначив Резніков.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Міністерство має очолити Рустем Умєров.

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