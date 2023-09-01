У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл – КМВА

Поліція відпрацьовує інформацію про масове замінування шкіл власними силами.

Джерело фото: suspilne

Київська поліція отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл розташованих у столиці. Наразі інформацію поліцейські відпрацьовують власними силами, у разі необхідності будуть залучатися підрозділи ДСНС, – повідомляє КМВА.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, – рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією, зазначають у КМВА.

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