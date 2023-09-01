В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ – КГВА

Полиция отрабатывает информацию о массовом заминировании школ собственными силами.

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Киевская полиция получила сообщение о заминировании всех средних школ расположенных в столице. Сейчас информацию полицейские отрабатывают собственными силами, в случае необходимости будут привлекаться подразделения ГСЧС, – сообщает КГВА.

По эвакуации детей и учителей из помещений, – решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией, отмечают в КГВА.

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