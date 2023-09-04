В Киеве и области очередное массовое «минирование» школ и колледжей

Второй раз за новый учебный год в полицию поступает сообщение о «минировании» всех школ и колледжей.

В Киеве в полицию поступило очередное сообщение о минировании всех средних школ и колледжей, – сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

«Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры», – говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что решение об эвакуации детей и учителей из помещений принимает дополнительно администрация учебных заведений и полиция.

«Относительно эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», – заявили в КГГА.

Кроме того, полицейские Киевской области проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях в Броварах.

«Сегодня, 4 сентября, на электронные адреса школ поступило анонимное письмо о заминировании учебных заведений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех детей и персонал срочно эвакуировали.

Правоохранители проводят проверку заведений и окружающей территории.

Также о минировании высшего образовательного учреждения сообщают и в Белой Церкви.

«4 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о возможной опасности. Сейчас правоохранители проверяют помещение и опрашивают работников», – пишет полиция Киевщины.

Источник фото: полиция Киевщины

Ранее в первый учебный день в Киеве сообщали о «заминировании» школ.

Напомним, Кличко сообщил, сколько школ начали работу в Киеве 1 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий