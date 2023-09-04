Шпионил за ВСУ на северной границе Украины с рф: задержали агента фсб

Российским агентом оказался житель Шосткинского района.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала мужчину, который собирал данные и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области. Делал он это под видом «рабочих» поездок по региону на собственном автомобиле. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Фото, видео и все данные агент отправлял врагу через одного из мессенджеров.

Также сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию рф, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в рф.

«Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 продолжил сотрудничество с врагом.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках.

При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором», - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала российского агента, который «готовил» ракетный обстрел Киева.

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