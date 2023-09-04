Стефанчук сообщил, когда Рада рассмотрит заявление Резникова об отставке

По словам Стефанчука, заявление об отставке Резникова уже поступило в парламент.

Фото: radiosvoboda.org

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Соответствующими фото он поделился в соцсетях.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление парламент рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Алексея Резникова об отставке с должности Министра обороны Украины.

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», – написал Стефанчук на своей странице в Facebook.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Министерство должно возглавить Рустем Умеров.

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