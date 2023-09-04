Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке, фото

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Соответствующими фото он поделился в соцсетях.
«Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке.
К отчету готов.
Держим строй!» – отметил Резников.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Министерство должно возглавить Рустем Умеров.
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