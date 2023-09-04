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  1. У світі

На Тайвані $28 000 виплатять сім'ї охоронця, який помер після 42 днів роботи без вихідних

19:11, 4 вересня 2023
Чоловік працював у нічну зміну без вихідних майже півтора місяця – від 10,5 до 12 години щодня.
На Тайвані $28 000 виплатять сім'ї охоронця, який помер після 42 днів роботи без вихідних
Фото: alarmquip.com.au
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У місті Гаосюн на Тайвані роботодавець за рішенням суду має виплатити компенсацію сім'ї охоронця, який помер на робочому місці. Сума виплати становитиме близько 890 тис. тайванських доларів (майже 28 тисяч доларів), повідомляє Focus Taiwan.

Чоловік працював охоронцем у парку Formosa Wang Brothers. 27 листопада 2020 року він раптово знепритомнів на роботі, а через три дні помер від геморагічного інсульту.

Сім'я чоловіка подала до суду, вимагаючи компенсації у розмірі 1,49 млн. тайванських доларів ($46,7 тис.). Охоронець працював у нічну зміну 42 дні без вихідних від 10,5 до 12 години щодня.

Під час суду роботодавець заявив, що охоронцеві потрібно було чергувати лише дві години на день, коли він робив обхід парку, після чого міг відпочивати. Суддя окружного суду Гаосюн вирішив, що весь час, який цей чоловік знаходився на робочому місці, вважається робочим.

У рішенні суду йдеться, що з 27 жовтня до 25 листопада 2020 року чоловік відпрацював 107,5 години понаднормово. При цьому, згідно із законом, максимальний час понаднормової роботи не повинен перевищувати 46 годин на місяць.

Суд також встановив, що чоловік приховав, що у нього була гіпертонія під час заповнення форми про стан здоров'я. У зв'язку з цим суддя вирішив, що дії охоронця також могли опосередковано призвести до його смерті. При цьому в ухвалі суду сказано, що роботодавцю все одно потрібно враховувати, як робота в нічні зміни та тривалий робочий день можуть вплинути на здоров'я співробітників.

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