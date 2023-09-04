На порталі «Дія» розширили послуги для окремих категорій українців з дітьми

На порталі «Дія» можна подати заявку на отримання допомоги від держави сім’ям з дітьми.

На порталі «Дія» введено нові соціальні послуги для отримання допомоги від держави ще чотирьом категоріям сімей з дітьми, – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Диджіталізація соціальної сфери полегшує життя тисячам українців і економить сотні годин, – зазначив міністр. Тепер на порталі «Дія» доступні додаткові соціальні послуги, які дозволять сім'ям подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави. Ці послуги включають:

допомогу одиноким матерям або батькам;

допомогу при усиновленні дитини;

допомогу людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомогу людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Для отримання цих послуг потрібно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або «Дія.Підписом». Все це відбувається без бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у державні установи.

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