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Цей закон дозволить розблокувати дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

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У САП нагадали номери телефонів Міністерства оборони США, Державного департаменту США й Агентства США з міжнародного розвитку, на які можна повідомити про корупцію.

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Конституційний Суд визнав конституційною санкцію статті 481 Митного кодексу за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Міністр освіти Оксен Лісовий підтримав законопроект Веніславського щодо скасування відстрочки для чоловіків, які здобувають другу освіту після 30 років

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  1. В Україні

На порталі «Дія» розширили послуги для окремих категорій українців з дітьми

18:15, 4 вересня 2023
На порталі «Дія» можна подати заявку на отримання допомоги від держави сім’ям з дітьми.
На порталі «Дія» розширили послуги для окремих категорій українців з дітьми
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На порталі «Дія» введено нові соціальні послуги для отримання допомоги від держави ще чотирьом категоріям сімей з дітьми, – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Диджіталізація соціальної сфери полегшує життя тисячам українців і економить сотні годин, – зазначив міністр. Тепер на порталі «Дія» доступні додаткові соціальні послуги, які дозволять сім'ям подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави. Ці послуги включають:

  • допомогу одиноким матерям або батькам;
  • допомогу при усиновленні дитини;
  • допомогу людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомогу людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Для отримання цих послуг потрібно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або «Дія.Підписом». Все це відбувається без бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у державні установи.

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