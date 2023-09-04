На портале «Дія» расширили услуги для отдельных категорий украинцев с детьми

На портале «Дія» введены новые социальные услуги для получения помощи от государства еще четырем категориям семей с детьми, – сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Диджитализация социальной сферы облегчает жизнь тысячам украинцев и экономит сотни часов, – отметил министр. Теперь на портале «Дія» доступны дополнительные социальные услуги, которые позволят семьям подать заявление о получении финансовой помощи от государства. Эти услуги включают:
- помощь одиноким матерям или отцам;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Для получения этих услуг нужно авторизоваться на портале «Дія», выбрать необходимый сервис, заполнить форму и засвидетельствовать ее электронной или «Дія.Подписью». Все это происходит без бюрократических процедур, длинных очередей и поездок в государственные учреждения.
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