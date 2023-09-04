В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет

Представитель Зеленского Федор Вениславский зарегистрировал анонсированный законопроект об отмене отсрочки для мужчин, решивших получать второе высшее образование после 30 лет.

Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский 4 сентября внес в Верховную Раду ранее анонсированный законопроект 9672, которым предлагается отменить отсрочку от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет.

Так, сейчас согласно статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат

- соискатели профессионального (профессионально-технического) образования,

- соискатели профессионального предвысшего и высшего образования,

- ассистенты-стажисты,

- аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования

- докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Согласно предложенной Вениславским редакции эта норма будет изменена следующим образом. Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат

- соискатели профессионального (профессионально-технического) образования,

- соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, которые на дневной или дуальной формах получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины «Об образовании», если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30 -летнего возраста,

- докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.

При этом возможность получить отсрочку появится у педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Обоснование Вениславского

Как отмечает в пояснительной записке автор законопроекта, «с началом полномасштабной агрессии правовая норма ст. 23 опосредованного избегания призыва на военную службу во время мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и вступили в 2022, 2023 годах в учебные заведения для получения равного уровня образования, а в большинстве случаев есть даже ниже ранее полученного образовательного уровня».

«Последовательность уровней образования определена статьей 10 Закона Украины «Об образовании». Согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» военнообязанные лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований на особый период. Согласно этому Закону к запасу первой категории относятся военнообязанные, проходившие военную службу и получившие во время ее прохождения военно-учетную специальность, а ко второй категории – военнообязанные, не получившие военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы и достигли предельного возраста призыва на срочную военную службу, определенного статьей 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В 2022 году в учебные заведения причислено на обучение 106 771 поступающих мужского пола призывного возраста, которые начали получать уровень образования, что равнозначно, или ниже полученного уровня предыдущего образования. Из них по уровням: Квалифицированный рабочий – 11 285, Младший бакалавр – 12 069, Бакалавр – 27 561, Магистр – 46 820, Доктор философии – 9 036.

Не стал исключением в данной тенденции и текущий 2023 год. Хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще продлится до 30 ноября, уже сейчас по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 059 поступающих. На сегодняшний день наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом, а именно соискателей по уровням Квалифицированный рабочий – 16 848 (по сравнению с 2022 г. + 5 563 или + 49%), Специальный младший бакалавр – 13 618 (по сравнению с 2022 г. + 1 549 или + 13%), Бакалавр – 32 105 (по сравнению с 2022 г. +4544 или +16%).

Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирования учебных групп студентами разных возрастов, непоследовательность получения разных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, с оружием в руках защищающих независимость, территориальную целостность Украины, обеспечивают в условиях военного положения соблюдение прав и свобод граждан Украины, в том числе и права на образование военнообязанным, которым государство уже обеспечило реализацию права на образование, а также компрометирует систему образования в Украине перед украинским народом и международными партнерами.

Еще одной проблемой в сфере профессионального высшего образования с апреля 2022 стала измененная редакция абзаца третьего части второй статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», внесенная Законом Украины от 14 апреля 2022 г. № 2196-IX, согласно которой потеряли право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации педагогические работники заведений профессионального предвысшего образования. В то время как педагогические работники учебных заведений, обеспечивающие образовательные потребности по более низким уровням образования (учреждения профессионального среднего образования), имеют право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В целях сохранения педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, значительная часть которых являются гарантами выполнения образовательно-профессиональных программ, предлагается возобновить редакцию абзаца третьей части второй статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», существовавшей до 14 апреля 2022 года. Численность таких педагогических работников составляет 4 008 преподавателей в 740 заведениях профессионального высшего образования Украины всех форм собственности, в которых учится 331 488 соискателей профессионального высшего образования», - указывает Вениславский.

Это, по мнению автора, будет способствовать «уменьшению нагрузки на систему образования в условиях правового режима военного положения, разрушений и перемещений учебных заведений, эмиграции значительной численности научно-педагогических и педагогических работников учебных заведений за границу;

обеспечение выполнения образовательно-профессиональных программ в учреждениях профессионального высшего образования».

Автор: Наталья Мамченко

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