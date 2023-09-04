В Раді зареєстрували законопроект про скасування відстрочки від призову для чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

Представник Зеленського Федір Веніславський зареєстрував анонсований законопроект про скасування відстрочки для чоловіків, що вирішили отримувати другу вищу освіту після 30 років.

Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат Федір Веніславський 4 вересня вніс до Верховної Ради раніше анонсований законопроект 9672, яким пропонується скасувати відстрочку від призову для чоловіків, що отримують другу вищу освіту після 30 років.

Так, наразі відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають

- здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти,

- здобувачі фахової передвищої та вищої освіти,

- асистенти-стажисти,

- аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти

- докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Відповідно до запропонованої Веніславським редакції ця норма буде змінена наступним чином. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають

- здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти,

- здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України «Про освіту», якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку,

- докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

При цьому можливість отримати відстрочку з’явиться у педагогічних працівниців закладів фахової передвищої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Обгрунтування Веніславського

Як зазначає у пояснювальній записці автор законопроекту, «з початком повномасштабної агресії правова норма ст. 23 опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022, 2023 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень».

«Послідовність рівнів освіти визначено статтею 10 Закону України «Про освіту». Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» військовозобов’язані це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань на особливий період. Згідно з цим Законом до запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово- облікову спеціальність, а до другої категорії – військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби і досягли граничного віку призову на строкову військову службу, визначеного статтею 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

У 2022 році до закладів освіти зараховано на навчання 106 771 вступників чоловічої статі призовного віку, які розпочали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним, або є нижчим за здобутий рівень попередньої освіти. Із них за рівнями: Кваліфікований робітник – 11 285, Фаховий молодший бакалавр – 12 069, Бакалавр – 27 561, Магістр – 46 820, Доктор філософії – 9 036.

Не став винятком у зазначеній тенденції і поточний 2023 рік. Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме до 30 листопада, вже зараз станом на 28 серпня чисельність таких осіб становить 74 059 вступників. На сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями Кваліфікований робітник – 16 848 (у порівнянні з 2022 р. + 5 563 або + 49%), Фаховий молодший бакалавр – 13 618 (у порівнянні з 2022 р. + 1 549 або + 13%), Бакалавр – 32 105

(у порівнянні з 2022 р. + 4 544 або + 16%).

Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов’язаним, яким держава вже забезпечила реалізацію права на освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед Українським народом і міжнародними партнерами.

Ще однією проблемою у сфері фахової передвищої освіти з квітня 2022 року стала змінена редакція абзацу третього частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», внесеною Законом України від 14 квітня 2022 року № 2196-IX, згідно з якою втратили право відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти. У той час як педагогічні працівники закладів освіти, які забезпечують освітні потреби за нижчими рівнями освіти (заклади професійної середньої освіти), мають право відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

З метою збереження педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з числа осіб чоловічої статі у віці до 60 років, значна частина яких є гарантами виконання освітньо-професійних програм, пропонується відновити редакцію абзацу третього частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка існувала до 14 квітня 2022 року. Чисельність таких педагогічних працівників становить 4 008 викладачів у 740 закладах фахової передвищої освіти України усіх форм власності, в яких наразі навчається 331 488 здобувачів фахової передвищої освіти», - вказує Веніславський.

Це, на думку автора, буде сприяти «зменшенню навантаження на систему освіти в умовах правового режиму воєнного стану, руйнувань і переміщень закладів освіти, еміграції значної чисельності науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти за кордон;

забезпечення виконання освітньо-професійних програм у закладах фахової передвищої освіти».

Автор: Наталя Мамченко

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