На Чернігівщині засуджено на 12 років російського окупанта, який катував цивільного

Загарбники намагалися вибити у цивільного чоловіка інформацію про розташування ЗСУ.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

На Чернігівщині винесли вирок окупанту, який катував цивільного, щоб той розповів про розташування ЗСУ. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни і засуджено до 12 років позбавлення волі.

Доведено, що 14 березня 2022 року під час тимчасової окупації с. Лукашівка Чернігівського району двоє військовослужбовців рф незаконно затримали місцевого мешканця.

Вони застосовували до нього фізичне насильство, щоб дізнатись інформацію про розташування позицій ЗСУ.

Не отримавши необхідних даних, окупанти вивели чоловіка на територію присадибної ділянки, повалили на землю та почали бити його.

Потім обвинувачений наніс удар прикладом автомату по голові потерпілого, а другий вистрілив йому в ногу з вогнепальної автоматичної зброї.

Раніше ми писали, що на Сумщині заочно дали 11 років російському футболісту, який під час окупації грабував мирних жителів.

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