На Черниговщине осужден на 12 лет российский оккупант, который пытал гражданского

В Черниговской области вынесли приговор оккупанту, который пытал гражданского, чтобы тот рассказал о расположении ВСУ. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Отмечается, что в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к 12 годам лишения свободы.
Доказано, что 14 марта 2022 во время временной оккупации с. Лукашовка Черниговского района двое военнослужащих рф незаконно задержали местного жителя.
Они применяли к нему физическое насилие, чтобы узнать информацию о расположении позиций ВСУ.
Не получив необходимых данных, оккупанты вывели мужчину на территорию приусадебного участка, повалили на землю и начали избивать его.
Затем обвиняемый нанес удар прикладом автомата по голове потерпевшего, а второй выстрелил ему в ногу из огнестрельного автоматического оружия.
Напомним, что в Сумской области заочно дали 11 лет российскому футболисту, который во время оккупации грабил мирных жителей.
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