На Черниговщине осужден на 12 лет российский оккупант, который пытал гражданского

Захватчики пытались выбить у гражданского мужчины информацию о расположении ВСУ.

Фото: Черниговская областная прокуратура

В Черниговской области вынесли приговор оккупанту, который пытал гражданского, чтобы тот рассказал о расположении ВСУ. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Доказано, что 14 марта 2022 во время временной оккупации с. Лукашовка Черниговского района двое военнослужащих рф незаконно задержали местного жителя.

Они применяли к нему физическое насилие, чтобы узнать информацию о расположении позиций ВСУ.

Не получив необходимых данных, оккупанты вывели мужчину на территорию приусадебного участка, повалили на землю и начали избивать его.

Затем обвиняемый нанес удар прикладом автомата по голове потерпевшего, а второй выстрелил ему в ногу из огнестрельного автоматического оружия.

Напомним, что в Сумской области заочно дали 11 лет российскому футболисту, который во время оккупации грабил мирных жителей.

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