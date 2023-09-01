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  1. В Украине

В Сумской области заочно дали 11 лет российскому футболисту, который во время оккупации грабил мирных жителей

19:22, 1 сентября 2023
Российский оккупант-футболист, который грабил мирных жителей Ахтырщины, объявлен в розыск.
В Сумской области заочно дали 11 лет российскому футболисту, который во время оккупации грабил мирных жителей
Фото: Сумская областная прокуратура
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В Сумской области заочно был осужден российский футболист-оккупант, который вместе с другими грабил мирных жителей во время временной оккупации. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как отмечается, 24-летний мужчина признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он заочно приговорен к 11 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что во время оккупации с. Жигайловка Ахтырского района в марте 2022 года четверо военнослужащих российской федерации зашли в дом мирных жителей и, угрожая им оружием, потребовали отдать все наличные. Чтобы убедить гражданских в серьезности своих намерений, оккупанты вывели на улицу мужчину и несколько раз выстрелили из автоматического оружия над его головой. Испуганная жена отдала им все, что у нее было – 1000 грн и 500 евро.

В ходе следствия был идентифицирован один из военных рф, который был в составе группы. Это житель Наро-Фоминского района Московской области, который проходил службу в 1-м гвардейском мотострелковом Севастопольском Краснознаменном ордене Александра Невского полку имени 60-летия СССР.

После увольнения из вс рф он продолжил свою карьеру футболиста, в частности принимал участие в «Чемпионате ЛФЛ». Согласно выводу экспертов игрок сборной и военный, грабивший гражданских во время оккупации Ахтырщины, – это одно и то же лицо.

В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора решением суда обвиняемому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и он объявлен в розыск.

Ранее мы писали, что сообщили о подозрении российскому майору, который во время оккупации Киевской области прострелил ногу мужчине.

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