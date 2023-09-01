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На Сумщині заочно дали 11 років російському футболісту, який під час окупації грабував мирних жителів

19:22, 1 вересня 2023
Російського окупанта-футболіста, який грабував мирних жителів Охтирщини, оголошено в розшук.
На Сумщині заочно дали 11 років російському футболісту, який під час окупації грабував мирних жителів
Фото: Сумська обласна прокуратура
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У Сумській області заочно засудили російського футболіста-окупанта, який разом з іншими грабували мирних жителів під час тимчасової окупації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, 24-річного чоловіка визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни. Вироком суду його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що під час окупації с. Жигайлівка Охтирського району в березні 2022 року четверо військовослужбовців російської федерації зайшли в будинок мирних жителів та, погрожуючи їм зброєю, вимагали віддати всю наявну готівку. Щоб переконати цивільних у серйозності своїх намірів, окупанти вивели на вулицю чоловіка та декілька разів вистрілили з автоматичної зброї над його головою. Налякана дружина віддала російським військовим все, що в неї було, – 1000 грн та 500 євро.

У ході слідства було ідентифіковано одного з військових рф, який був у складі групи. Це житель Наро-Фомінського району Московської області, який проходив службу в 1-му гвардійському мотострілецькому Севастопольському Червонопрапорному ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР.

Після звільнення зі зс рф він продовжив свою кар’єру футболіста, зокрема брав участь у «Чемпіонаті ЛФЛ». Відповідно до висновку експертів гравець збірної та військовий, який грабував цивільних під час окупації Охтирщини, – це одна й та ж особа.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обвинуваченому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук. 

Раніше ми писали, що повідомили про підозру російському майору, який під час окупації Київщини прострелив ногу чоловіку. 

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