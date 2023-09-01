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  1. В Україні

У 2024 році запланована індексація пенсій, а субсидії перерахують автоматично, — Мінсоцполітики

16:02, 1 вересня 2023
Величина індексації залежатиме від рівня інфляції.
У 2024 році запланована індексація пенсій, а субсидії перерахують автоматично, — Мінсоцполітики
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У 2024 році індексація пенсії буде попри ризики для державних фінансів через повномасштабну війну. Розмір субсидії Пенсійний фонд перерахує автоматично. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак Українському Радіо.

«Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету», - зазначила Марчак.

За її словами, величина індексації залежатиме від рівня інфляції: «Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік».

Вона запевнила, що держава повністю виконує всі свої зобов'язання щодо виплат пенсій громадянам на тимчасово окупованих територіях і тим, хто проживає за кордоном.

«Якщо людина має право на пенсію, то нарахування проводяться. Питання полягає в тому, чи має людина можливість фізично зняти гроші з картки, якщо вона проживає на тимчасово окупованій території. Ось на це ми вплинути не можемо», - зазначила посадовиця.

Вона зауважила, що стосовно громадян, які перебувають за кордоном, були певні технічні питання, коли людина набувала пенсійного віку, перебуваючи вже за кордоном. На початку серпня офіційно дозволили звертатися по допомогу в оформленні пенсій через консульські установи.

«За діючим законодавством передбачалося, що особа для оформлення пенсії має фізично звернутися до відділення Пенсійного фонду. Були внесені зміни до постанов Кабміну, які дозволили громадянам звертатися по призначення чи відновлення пенсії, якщо, наприклад, особі припиняють (виплату, нарахування — ред.) пенсію, якщо вона отримувала її через Укрпошту. А зараз Укрпошта не доставляє пенсії на тимчасово окуповані території. Ми запровадили механізми, щоб люди могли звертатися віддалено для призначення чи відновлення виплат пенсії через Дію із застосуванням Дії.Підпису, через електронний кабінет Пенсійного фонду. Є можливість звернутися також до Пенсійного фонду через відеозв'язок», - пояснила Марчак.

«Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилися, і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб родина не сплачувала за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися», - запевнила представниця Мінсоцполітики.

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