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Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

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В 2024 году запланирована индексация пенсий, а субсидии будут перечислены автоматически, — Минсоцполитики

16:02, 1 сентября 2023
Величина индексации будет зависеть от уровня инфляции.
В 2024 году запланирована индексация пенсий, а субсидии будут перечислены автоматически, — Минсоцполитики
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В 2024 году индексация пенсии будет, несмотря на риски для государственных финансов из-за полномасштабной войны. Размер субсидии Пенсионный фонд перечислится автоматически. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак Украинскому Радио.

«Индексация пенсий должна проходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета», – отметила Марчак.

По ее словам, величина индексации будет зависеть от уровня инфляции: «Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год».

Она заверила, что государство полностью выполняет все свои обязательства по выплате пенсий гражданам на временно оккупированных территориях и проживающим за границей.

«Если человек имеет право на пенсию, то начисления производятся. Вопрос состоит в том, имеет ли человек возможность физически снять деньги с карты, если он проживает на временно оккупированной территории. Вот на это мы повлиять не можем», - отметила чиновник.

Она отметила, что в отношении граждан, находящихся за границей, были определенные технические вопросы, когда человек приобретал пенсионный возраст, находясь уже за границей. В начале августа официально разрешили обращаться за помощью в оформлении пенсий через консульские учреждения.

«По действующему законодательству предполагалось, что лицо для оформления пенсии должно физически обратиться в отделение Пенсионного фонда. Были внесены изменения в постановления Кабмина, которые позволили гражданам обращаться за назначением или возобновлением пенсии, если, например, лицу прекращают (выплату, начисление — ред.) пенсию, если она получала ее через Укрпочту. Сейчас Укрпочта не доставляет пенсии на временно оккупированные территории. Мы ввели механизмы, чтобы люди могли обращаться удаленно для назначения или возобновления выплат пенсии через Дію с применением Дії.Підпису, через электронный кабинет Пенсионного фонда. Есть возможность обратиться также в Пенсионный фонд через видеосвязь», – пояснила Марчак.

«Те граждане, у которых оформлены субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться», – заверила представительница Минсоцполитики.

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