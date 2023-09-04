День войны с рфУкраине стоит $100 млн – Резников

Главные расходы идут на армию, остальные – на восстановление инфраструктуры и выплаты социально незащищенным слоям населения.

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Расходы Украины на ведение войны с россией составляют сумму в $100 миллионов. Главным получателем этих средств является украинская армия, – рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью «Укринформу».

«Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству, всем – от местных руководителей до парламента, правительства, президента, мол, все делают волонтеры. Это не так», – отметил министр обороны.

Он также отметил, что фактически эти деньги формируются благодаря работающим гражданам Украины, которые платят налоги. Кроме обеспечения потребностей армии, средства также используются для восстановления инфраструктуры страны и поддержки социально незащищенных слоев населения.

Резников также отметил, что предприниматели жалуются на сложности заключения контрактов с Министерством обороны и другими государственными учреждениями из-за постоянного давления со стороны правоохранительных органов и аресты счетов, а также из-за чрезмерного внимания активистов.

Министр обороны отметил, что Украина, несмотря на войну, смогла наладить производство необходимой продукции для армии собственными силами. Разработчики БПЛА из Украины уже успешно испытали свои разработки, и производство беспилотников уже на 100% загружено. В будущем Украина планирует достичь значительных успехов в производстве этих систем. Одновременно начато обучение военных операторов для управления FPV-дронами, разведывательными БПЛА и роботизированными платформами, поскольку наличие квалифицированных пилотов является важным аспектом этой работы.

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