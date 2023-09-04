Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судейское вознаграждение на 2024 год рассчитывается исходя из фактической численности судей, – ГСА

Конкурсы на вакантные должности судей местных и апелляционных судов пока под вопросом.

Голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным

Решение по дисциплинарному делу судьи предлагается принимать открытым поименным голосованием простым большинством голосов, - Комитет рекомендовал правки ко второму чтению.

Верховная Рада вернет пожизненный мониторинг публичных деятелей, в частности, депутатов и членов ВСП, но упростит для них правила

Мониторинг публичных деятелей, к которым относятся народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС, будут проводить после увольнения с должностей пожизненно.

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет

Представитель Зеленского Федор Вениславский зарегистрировал анонсированный законопроект об отмене отсрочки для мужчин, решивших получать второе высшее образование после 30 лет.

Вопрос осуществления онлайн-трансляций заседаний ВСП оставят на усмотрение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия сможет не осуществлять онлайн-трансляцию, если есть мотивированное ходатайство судьи.

  1. В Украине

День войны с рфУкраине стоит $100 млн – Резников

13:58, 4 сентября 2023
Главные расходы идут на армию, остальные – на восстановление инфраструктуры и выплаты социально незащищенным слоям населения.
День войны с рфУкраине стоит $100 млн – Резников
Источник фото: ukr.radio
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Расходы Украины на ведение войны с россией составляют сумму в $100 миллионов. Главным получателем этих средств является украинская армия, – рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью «Укринформу».

«Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству, всем – от местных руководителей до парламента, правительства, президента, мол, все делают волонтеры. Это не так», – отметил министр обороны.

Он также отметил, что фактически эти деньги формируются благодаря работающим гражданам Украины, которые платят налоги. Кроме обеспечения потребностей армии, средства также используются для восстановления инфраструктуры страны и поддержки социально незащищенных слоев населения.

Резников также отметил, что предприниматели жалуются на сложности заключения контрактов с Министерством обороны и другими государственными учреждениями из-за постоянного давления со стороны правоохранительных органов и аресты счетов, а также из-за чрезмерного внимания активистов.

Министр обороны отметил, что Украина, несмотря на войну, смогла наладить производство необходимой продукции для армии собственными силами. Разработчики БПЛА из Украины уже успешно испытали свои разработки, и производство беспилотников уже на 100% загружено. В будущем Украина планирует достичь значительных успехов в производстве этих систем. Одновременно начато обучение военных операторов для управления FPV-дронами, разведывательными БПЛА и роботизированными платформами, поскольку наличие квалифицированных пилотов является важным аспектом этой работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва