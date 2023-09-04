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  1. В Украине

Можно ли во время войны начислять работникам премии к праздникам: разъяснение

17:38, 4 сентября 2023
Если работодатель не остановил действие норм Положения о премировании как приложения к действующему Коллективному договору в части выплаты премий до праздничных дней, то выплата премий может производиться и во время действия военного положения.
Можно ли во время войны начислять работникам премии к праздникам: разъяснение
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Федерация профсоюзов Украины разъяснила, может ли работодатель во время войны начислять работникам премии к праздникам.

Так, вопрос о выплате премий работодатель самостоятельно решает с профсоюзом.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 38 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» выборный орган первичной профсоюзной организации на предприятии, в учреждении, организации вместе с работодателем решает вопросы оплаты труда, в том числе и премий, вознаграждений и других поощрительных и компенсационных выплат.

Условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных выплат предприятия, учреждения и организации устанавливаются в коллективном договоре. Это предусмотрено ст. 97 КЗоТ и статьей 15 Закона Украины «Об оплате труда».

Структура заработной платы определяется согласно ст. 2 Закона Украины «Об оплате труда», а именно:

  • основная заработная плата;
  • дополнительная заработная плата;
  • другие поощрительные и компенсационные выплаты.

Дополнительная заработная плата – вознаграждение за труд сверх установленных норм, за трудовые успехи и изобретательность и за особые условия труда. Она включает в себя доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим законодательством; премии, связанные с выполнением производственных задач и функций

Прочие поощрительные и компенсационные выплаты. К ним относятся выплаты в форме вознаграждений по итогам работы за год, премии по специальным системам и положениям, выплаты в рамках грантов, компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, не предусмотренные актами действующего законодательства или производимые сверх установленных указанных актов норм.

Премия к праздничной дате принадлежит к фонду других поощрительных и компенсационных выплат как вознаграждение (поощрение), которое осуществляется раз в год или носит одноразовый характер. Это означает, что такая премия является составной частью зарплаты (см. пп. 2.3.2 Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госстата от 13.01.2004 г. № 5).

Следовательно, все вопросы о премировании работников предприятия решаются самостоятельно работодателем путем разработки Положения о премировании, являющейся составной частью действующей системы оплаты труда на предприятии и, как правило, утверждается как приложение к коллективному договору.

При этом, как и коллективный договор, указанное положение должно быть согласовано с профсоюзным или другим, уполномоченным на представительство трудовым коллективом, органом, а в его отсутствие – представителями работников, избранными и уполномоченными трудовым коллективом.

В Положении о премировании определяется круг работников, на которых распространяется действие системы премирования, показатели, конкретные условия, размер, сроки, а также порядок начисления премий по каждой категории работников.

Такое положение может состоять из следующих основных разделов:

  • Общие положения;
  • Условия и порядок выплат премий, доплат и надбавок;
  • порядок определения размера выплат, их пересмотра;
  • Условия и порядок выплаты работникам.

Положение может содержать правила и ограничения (запреты) по премированию работников.

Предписанием ч. 1 ст. 11 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-IX (с изменениями, внесенными Законом от 1.07.2022 № 2352-IX) на период военного положения действие отдельных положений коллективного договора может быть остановлено по инициативе работодателя.

В случае, если работодатель не инициировал остановить или ограничить выплату премий, то положения Коллективного договора о премировании действуют и во время военного положения.

Если ни колдоговор, ни Положение о премировании не содержат каких-либо отдельных запретов и ограничений по выплате премии во время действия военного положения, то выплату премии можно производить, если позволяет финансовое состояние предприятия.

Обычно в соответствии с положениями Коллективного договора и Положением о премировании премии предоставляются и по случаю праздничных дней.

К праздничным дням относятся государственные праздники, перечисленные в ст. 73 КЗоТ.

Согласно ст. 6 вышеуказанного Закона в период действия военного положения не применяются нормы ст. 73, а также ст. 53 (длительность работы в канун праздничных, нерабочих и выходных дней), части первой ст. 65, частей третьей – пятой ст. 67 и ст. 71, 78-1 КЗоТ Украины.

Следовательно, в период действия военного положения нормы ст. 73 КЗоТ не применяются, то есть праздничные и нерабочие дни на период войны фактически являются обычными рабочими днями с оплатой работы в эти дни, как за рабочие дни, а не праздничные, не требующие издания приказа о работе в выходные дни (праздничные и нерабочие) или предоставление дополнительных дней отдыха за работу в эти дни и не компенсируется в денежной форме в двойном размере.

О выплате премий по случаю праздничных дней.

В случае если работодатель не остановил выплату премий в праздничные дни в Положении о премировании в качестве приложения к действующему Коллективному договору, то оснований для невыплаты премий по случаю праздничных дней нет.

Нормы ст. 73 КЗоТ не касаются вопроса выплат премий, ими устанавливается право на предоставление дополнительного выходного дня, а также порядок компенсации за работу в праздничные и нерабочие дни.

Что касается профессиональных праздников, перечень которых не содержится в ст. 73 КЗоТ, то на них также распространяются нормы Положения о премировании как приложения к действующему Коллективному договору, действие которых не остановлено.

Таким образом, если работодатель не остановил действие норм Положения о премировании как приложения к действующему Коллективному договору в части выплаты премий до праздничных дней, то выплата премий может производиться и во время действия военного положения.

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