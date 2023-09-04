Приговоренный к казни выжил после смертельной инъекции: теперь его ждет экспериментальный метод

Экспериментальный метод казни до этого никогда не использовали в пенитенциарной системе.

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Власти американского штата Алабама хотят привести в исполнение смертный приговор в отношении осужденного Кеннета Смита, которого в ноябре прошлого года не удалось казнить с помощью смертельной инъекции, передает The Guardian.

Суд признал 58-летнего мужчину виновным в убийстве, который он совершил в 1988 году, и приговорил его к смертной казни. Однако в ноябре 2022 года осужденному неудачно сделали смертельную инъекцию.

В течение долгих часов врачи тюрьмы искали вену на его теле для введения смертельного вещества. Смит был приведен в камеру казни в наручниках и крепко привязан к носилкам.

Теперь правительство штата хочет исполнить смертный приговор, но с помощью экспериментального метода. Его до этого никогда не использовали в пенитенциарной системе.

Как утверждает издание, Смита заставят дышать чистым азотом. Азотная гипоксия спустя пару минут снизит уровень кислорода в мозге и других жизненно важных органах осужденного, по итогам чего он умрет от удушья. Верховный суд штата получил обращение от генпрокурора, который хочет назначения новой даты казни для Смита.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни из-за публикаций в Twitter.

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