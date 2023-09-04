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Судейское вознаграждение на 2024 год рассчитывается исходя из фактической численности судей, – ГСА

Конкурсы на вакантные должности судей местных и апелляционных судов пока под вопросом.

Верховная Рада вернет пожизненный мониторинг публичных деятелей, в частности, депутатов и членов ВСП, но упростит для них правила

Мониторинг публичных деятелей, к которым относятся народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС, будут проводить после увольнения с должностей пожизненно.

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет

Представитель Зеленского Федор Вениславский зарегистрировал анонсированный законопроект об отмене отсрочки для мужчин, решивших получать второе высшее образование после 30 лет.

Вопрос осуществления онлайн-трансляций заседаний ВСП оставят на усмотрение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия сможет не осуществлять онлайн-трансляцию, если есть мотивированное ходатайство судьи.

Голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным

Решение по дисциплинарному делу судьи предлагается принимать открытым поименным голосованием простым большинством голосов, - Комитет рекомендовал правки ко второму чтению.

  1. В мире

Царапины и повязка на глазу: Шольц впервые показался после падения на пробежке, фото

13:23, 4 сентября 2023
Канцлер Германии пошутил, что ждет мемы о себе.
Царапины и повязка на глазу: Шольц впервые показался после падения на пробежке, фото
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Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсетях первую фотографию после упавшего на пробежке 2 сентября.

Правый глаз у него закрыт черной повязкой, под которой видны царапины.

«У кого повреждение... Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть!» – отметил канцлер Германии.

Так, 3 сентября Шольцу пришлось отменить официальный визит в Гессен из-за полученных повреждений. Сообщается, что он оступился и упал во время пробежки в Постдаме в конце прошлой недели.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц – единственный, кто в коалиции блокирует решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

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