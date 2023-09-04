Царапины и повязка на глазу: Шольц впервые показался после падения на пробежке, фото

Канцлер Германии пошутил, что ждет мемы о себе.

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсетях первую фотографию после упавшего на пробежке 2 сентября.

Правый глаз у него закрыт черной повязкой, под которой видны царапины.

«У кого повреждение... Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть!» – отметил канцлер Германии.

Так, 3 сентября Шольцу пришлось отменить официальный визит в Гессен из-за полученных повреждений. Сообщается, что он оступился и упал во время пробежки в Постдаме в конце прошлой недели.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц – единственный, кто в коалиции блокирует решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

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