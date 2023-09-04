Канцлер Німеччини Шольц єдиний, хто блокує постачання ракет Taurus Україні

За даними ЗМІ, Шольц хвилюється через те, що українські війська почнуть застосовувати це озброєння для ударів по території рф.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц - єдиний всередині коаліції, хто блокує поставки Україні крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

«На даний момент» він не хоче поставляти Taurus. «В даний момент», однак в Україні продовжують гинути люди. Чого ж чекає канцлер Шольц, в ім'я Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально», - написала вона.

Як пише видання BILD, Шольц хвилюється через те, що українські війська почнуть застосовувати це озброєння для ударів по території рф.

Зазначається, що рішення щодо передавання крилатих ракет може залежати від нібито необхідності переговорів із кремлем.

«З одного боку, уряд Німеччини хоче дочекатися рішення президента США Джо Байдена щодо ракет ATACMS, але з іншого боку, у Шольца стверджують, що ракети Taurus будуть мати сенс тільки після того, як в Україну будуть поставлені винищувачі F-16», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Німеччині досі відкрите питання, чи постачати Україні ракети Taurus.

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