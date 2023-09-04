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  1. В мире

Канцлер Германии Шольц единственный, кто блокирует поставки ракет Taurus Украине

13:20, 4 сентября 2023
По данным СМИ, Шольц волнуется из-за того, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории России.
Канцлер Германии Шольц единственный, кто блокирует поставки ракет Taurus Украине
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Канцлер Германии Олаф Шольц – единственный внутри коалиции, блокирующий поставки Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

«На данный момент» он не хочет поставлять Taurus. «В настоящий момент», однако в Украине продолжают гибнуть люди. Что ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», – написала она.

Как пишет издание BILD, Шольц волнуется из-за того, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории рф.

Отмечается, что решение о передаче крылатых ракет может зависеть от необходимости переговоров с кремлем.

«С одной стороны, правительство Германии хочет дождаться решения президента США Джо Байдена относительно ракет ATACMS, но с другой стороны, у Шольца утверждают, что ракеты Taurus будут иметь смысл только после того, как в Украину будут поставлены истребители F-16», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Германии до сих пор открыт вопрос, поставлять ли Украине ракеты Taurus.

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