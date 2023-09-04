Через SIM-карты обманывали украинцев: ПриватБанк разоблачил мошенников

В Кривом Роге мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке через незаконно выпущенные SIM-карты.

В Кривом Роге киберполиция при содействии службы безопасности ПриватБанка задержала членов преступной группы мошенников, которые обманывали украинцев, подделывая мобильные SIM-карты, – сообщает пресс-служба банка.

По информации службы безопасности ПриватБанка, во время проверки фактов несанкционированного доступа к счетам клиентов с использованием поддельных мобильных карт, была выявлена группа жителей города Кривой Рог, которые подозреваются в совершении мошенничеств. Эти мошенники, путем незаконной выдачи SIM-карт мобильных операторов и завладения мобильными номерами клиентов, получали пароли к мобильному банку и доступ к счетам.

На основании этих фактов было обращение в Управление противодействия киберпреступности в Днепропетровской области и подано заявление о преступлениях, предусмотренных статьями 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем) и 185 (тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения обысков у членов мошеннической группы были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, записи, наркотические средства, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления. Членам группы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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