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ВС признал незаконным увольнение работника, вступившего в добровольческое формирование территориального общества

12:52, 4 сентября 2023
Работодатель уволил работника, не взяв письменных объяснений об отсутствии на работе.
ВС признал незаконным увольнение работника, вступившего в добровольческое формирование территориального общества
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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение судов предыдущих инстанций о возобновлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда в пользу работника, уволенного в связи с отсутствием на работе без уважительных причин. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Суди встановили, що з 28 лютого до 23 квітня 2022 року позивач перебував у складі добровольчого формування територіальної громади, а тому на нього поширювалися гарантії щодо збереження місця роботи і середнього заробітку. Втім, 8 квітня 2022 року його звільнили, не взявши письмових пояснень про відсутність на роботі.

КЦС ВС зауважив, що правова оцінка дисциплінарного проступку проводиться після з’ясування всіх обставин, у тому числі враховуючи письмові пояснення працівника. Основним критерієм, щоб назвати причину відсутності працівника на роботі поважною, є об’єктивні, незалежні від волі самого працівника обставини, які повністю виключають вину працівника.

Крім того, КЦС ВС відхилив доводи роботодавця, що розмір середнього заробітку позивача має обраховуватися за період із 9 квітня до 18 липня 2022 року (дати, коли втратила чинність норма, що за працівниками, призваними на військову службу, зберігається середній заробіток).

Згідно із ч. 2 ст. 235 КЗпП України під час ухвалення рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше від одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, ухвалює рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

КЦС ВС також зауважив, що вимушений прогул відбувається виключно з вини роботодавця, який незаконно звільнив працівника. Тому за цей час працівник має безумовне право отримати заробітну плату, розмір якої обраховується згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.

З постановою КЦС ВС від 3 серпня 2023 року у справі № 683/1256/22 (провадження № 61-4759св23) можна ознайомитись за посиланням.

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