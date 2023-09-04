Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Раді зареєстрували законопроект про скасування відстрочки від призову для чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

Представник Зеленського Федір Веніславський зареєстрував анонсований законопроект про скасування відстрочки для чоловіків, що вирішили отримувати другу вищу освіту після 30 років.

Питання здійснення онлайн-трансляцій засідань ВРП залишать на розсуд Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя зможе не здійснювати онлайн-трансляцію, якщо є мотивоване клопотання судді.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

Рішення у дисциплінарній справі судді пропонується ухвалювати відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів, - Комітет рекомендував правки до другого читання.

Верховний Суд нагадав про обовʼязок застосування судами положень Конституції України як норм прямої дії та безумовність права на апеляційне оскарження судового рішення

Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

ВС визнав незаконним звільнення працівника, що вступив до добровольчого формування територіальної громади

12:52, 4 вересня 2023
Роботодавець звільнив працівника, не взявши письмових пояснень про відсутність на роботі.
ВС визнав незаконним звільнення працівника, що вступив до добровольчого формування територіальної громади
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди на користь працівника, котрий був звільнений у зв’язку з відсутністю на роботі без поважних причин. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Суди встановили, що з 28 лютого до 23 квітня 2022 року позивач перебував у складі добровольчого формування територіальної громади, а тому на нього поширювалися гарантії щодо збереження місця роботи і середнього заробітку. Втім, 8 квітня 2022 року його звільнили, не взявши письмових пояснень про відсутність на роботі.

КЦС ВС зауважив, що правова оцінка дисциплінарного проступку проводиться після з’ясування всіх обставин, у тому числі враховуючи письмові пояснення працівника. Основним критерієм, щоб назвати причину відсутності працівника на роботі поважною, є об’єктивні, незалежні від волі самого працівника обставини, які повністю виключають вину працівника.

Крім того, КЦС ВС відхилив доводи роботодавця, що розмір середнього заробітку позивача має обраховуватися за період із 9 квітня до 18 липня 2022 року (дати, коли втратила чинність норма, що за працівниками, призваними на військову службу, зберігається середній заробіток).

Згідно із ч. 2 ст. 235 КЗпП України під час ухвалення рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше від одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, ухвалює рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

КЦС ВС також зауважив, що вимушений прогул відбувається виключно з вини роботодавця, який незаконно звільнив працівника. Тому за цей час працівник має безумовне право отримати заробітну плату, розмір якої обраховується згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.

З постановою КЦС ВС від 3 серпня 2023 року у справі № 683/1256/22 (провадження № 61-4759св23) можна ознайомитись за посиланням.

Раніше у Держпраці пояснили, які вимоги потрібно виконати у разі звільнення працівника за станом здоров’я.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва