Гоструда объясняет, какие требования нужно выполнить в случае увольнения работника по состоянию здоровья

Увольнение по состоянию здоровья допускается, если другой работы нет или работник отказался от перевода.

Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, какие требования следует выполнить в случае увольнения работника по состоянию здоровья.

Отмечается, что если работник в соответствии с медицинским заключением (перечень документов определен Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 27.12.2022 №1449) не может продолжать выполнять свою работу, предусмотренную трудовым договором, работодатель должен принять меры по переводу такого работника на другую работу, соответствующую его состоянию здоровья.

При этом перевод работника на другую работу возможен только с его согласия.

Увольнение работника на основании пункта 2 статьи 40 КЗоТа Украины допускается, если другой работы нет или работник отказался от перевода.

Также при увольнении такому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы.

Раньше мы писали, когда человеку с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве.

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