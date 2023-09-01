Еврокомиссии поддержала обновленную вакцину Pfizer против Covid-19

Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

Противоправный отказ в утверждении проекта землеустройства является вмешательством в право собственности: Верховный Суд

Защита права физического лица на получение в собственность земельного участка – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Еврокомиссии поддержала обновленную вакцину Pfizer против Covid-19

18:52, 1 сентября 2023
Обновленная вакцина Pfizer от новых вариантов Covid-19 безопасна даже для малышей от 6 месяцев.
Еврокомиссии поддержала обновленную вакцину Pfizer против Covid-19
Источник фото: European Public Health Alliance
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Европейская комиссия одобрила третью версию вакцины против Covid-19, разработанную компанией BioNTech-Pfizer. Обновленная вакцина, Comirnaty XBB.1.5-adapted, создана с целью ответа на новые варианты Covid-19 и может быть использована для взрослых, детей и даже младенцев от 6 месяцев, – сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно пресс-релизу, решение о предоставлении разрешения было принято быстрее, чтобы дать возможность странам Европейского Союза лучше подготовиться к будущим кампаниям по вакцинации. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес выразила мнение, что Covid-19 будет циркулировать параллельно с сезонным гриппом в течение осенне-зимнего сезона.

По последним данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), количество новых случаев Covid-19 в Европейском Союзе растет, однако процент инфицирования остается на низком уровне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Яремко
    Василь Яремко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва