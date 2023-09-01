Еврокомиссии поддержала обновленную вакцину Pfizer против Covid-19

Обновленная вакцина Pfizer от новых вариантов Covid-19 безопасна даже для малышей от 6 месяцев.

Источник фото: European Public Health Alliance

Европейская комиссия одобрила третью версию вакцины против Covid-19, разработанную компанией BioNTech-Pfizer. Обновленная вакцина, Comirnaty XBB.1.5-adapted, создана с целью ответа на новые варианты Covid-19 и может быть использована для взрослых, детей и даже младенцев от 6 месяцев, – сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно пресс-релизу, решение о предоставлении разрешения было принято быстрее, чтобы дать возможность странам Европейского Союза лучше подготовиться к будущим кампаниям по вакцинации. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес выразила мнение, что Covid-19 будет циркулировать параллельно с сезонным гриппом в течение осенне-зимнего сезона.

По последним данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), количество новых случаев Covid-19 в Европейском Союзе растет, однако процент инфицирования остается на низком уровне.

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