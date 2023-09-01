Мелкие монеты и банкноты образца до 2003 года выйдут из обращения через месяц — НБУ

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Источник фото: НБУ

Через месяц мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов к 2003 году изымаются из наличного обращения.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Совершить обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться.

В НБУ отмечают, что обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, которые находятся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

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