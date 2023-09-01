Дрібні монети та банкноти зразка до 2003 року вийдуть з обігу за місяць — НБУ

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Джерело фото: НБУ

Через місяць дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року вилучаються з готівкового обігу.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Здійснити обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

У НБУ зазначають, що обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

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