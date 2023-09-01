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ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

  1. В Україні

Дрібні монети та банкноти зразка до 2003 року вийдуть з обігу за місяць — НБУ

19:39, 1 вересня 2023
Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.
Дрібні монети та банкноти зразка до 2003 року вийдуть з обігу за місяць — НБУ
Джерело фото: НБУ
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Через місяць дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року вилучаються з готівкового обігу.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Здійснити обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

У НБУ зазначають, що обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

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