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  1. В Україні

Голові російської ЦВК Памфіловій оголосили підозру за підготовку фейкових «виборів» на тимчасово окупованих територіях

14:02, 1 вересня 2023
Як стало відомо, Кремль планує провести фейковий плебісцит в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей у першій половині вересня.
Голові російської ЦВК Памфіловій оголосили підозру за підготовку фейкових «виборів» на тимчасово окупованих територіях
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила про підозру голові ЦВК рф, яка готує фейкові "вибори" у тимчасово окупованих регіонах України.

Зазначається, що Кремль планує провести фейковий плебісцит у першій половині вересня.

«Таким чином Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву росії у «легалізації» окупаційного режиму в тимчасово захоплених регіонах нашої держави. До злочинної діяльності очільниця Центрвиборчкому рф залучила свого заступника – Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну», — йдеться у повідомленні СБУ. 

Як повідомляється, всі троє виконують завдання Кремля щодо створення «зовнішньої» видимості «виборчого процесу» в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Для цього створюють там окупаційні «тервиборчкоми», до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів.

Наголошується, що наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових «кандидатів», яких висуває Кремль.

Щоб «намалювати» потрібну кількість «голосів», керівництво ЦВК рф буде використовувати свій «досвід» організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році.

Тоді російська чиновниця разом зі своїми підлеглими проводила незаконні референдуми щодо «приєднання» до рф захоплених територій на півдні та сході нашої держави.

СБУ повідомила Памфіловій, Булаєву та Бударіній про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Оскільки фігуранти перебувають за межами України, вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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