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Прикордонники за допомогою БПЛА виявили ухилянтів, які намагались потрапити у Молдову: відео

10:39, 2 вересня 2023
Ухилянтів виявили на околиці с. Гребеники Одеської області.
Прикордонники за допомогою БПЛА виявили ухилянтів, які намагались потрапити у Молдову: відео
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники за допомогою безпілотника викрили пособника переправлення осіб через державний кордон, а також трьох правопорушників, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Правопорушників на автомобіль марки «ВАЗ» виявили на околиці с. Гребеники, що на Одещині. Прикордонники автівку наздогнали та затримали. За кермом знаходився місцевий житель, в салоні – троє  пасажирів – громадян України.

«З’ясувалося, що українці, вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організатором, який надавав вказівки щодо зустрічі з переправником. За це вони мали заплатити по 4500 $ США з кожного», - сказано у повідомленні.

Прикордонники додали, що відносно «пасажирів», які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративні правопорушення. А переправнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що прикордонники зі стріляниною затримали ухилянтів.

Крім того, вагітна іноземка намагалась вивезти з України ухилянта - заховала у ніші для запаски.

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