«Голлівудські перегони» на кордоні: прикордонники зі стріляниною затримали ухилянтів, відео

Один з організаторів схеми, який влаштував перегони на кордоні, втік.

В Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, прикордонники перекрили канал незаконного трансферу осіб через кордон. У двох машинах організатори схеми намагались провезти ухилянтів. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«2 автівки, ухилянти, 2 організатори. На цю схему прикордонники вийшли за попередньою інформацією: гроші-кордон-Румунія», - сказано у повідомленні.

В одному з транспортних засобів виявили одного з організаторів «схеми» й трьох ухилянтів.

Водночас водій іншого авто вирішив влаштувати «голлівудські» перегони, які супроводжувались пострілами в повітря. Після цього останній кинув авто й втік. Наразі другого організатора «схеми» шукають.

«За спробу незаконного перетину кордону затриманим доведеться відповідати», - додали у ДПСУ.

Раніше ми писали, що на Вінниччині затримали 19-річного юнака з дитячим надувним матрацом, який планував дістатися Молдови.

Крім того, іноземка намагалась вивезти з України ухилянта - заховала у ніші для запаски.

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