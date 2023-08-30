Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Діяльність Державної судової адміністрації у 2022-2023 роках визнана незадовільною – Рада суддів України

Керівництво ДСА запропоновано перевірити на наявність дисциплінарних проступків.

Спілкуватися із податковою під час розгляду скарг і перевірок можна буде онлайн, – Гетманцев зареєстрував законопроект

Платники податків зможуть взаємодіяти з податківцями у режимі відеоконференції.

Давид Арахамія про інцидент у Дніпрі: ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони

Давид Арахамія заявив, що будуть ухвалені необхідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони, зокрема, буде розмежовано «межі достатньої і недостатньої самооборони».

Обрано координаторів нового складу Громадської ради доброчесності

Голова ВККС закликав членів ГРД допомогти навести лад у судовій владі.

Усунуть зловживання при нарахуванні виплат і премій: Шмигаль заявив, що Держбюджет на 2024 рік готують з новою системою оплати праці чиновників

У проекті Держбюджету на 2024 рік показники оплати праці держслужбовців закладені з урахуванням прийняття нового закону про реформу зарплат чиновників

  1. Відео
  2. / В Україні

«Голлівудські перегони» на кордоні: прикордонники зі стріляниною затримали ухилянтів, відео

18:58, 30 серпня 2023
Один з організаторів схеми, який влаштував перегони на кордоні, втік.
«Голлівудські перегони» на кордоні: прикордонники зі стріляниною затримали ухилянтів, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, прикордонники перекрили канал незаконного трансферу осіб через кордон. У двох машинах організатори схеми намагались провезти ухилянтів. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

 «2 автівки, ухилянти, 2 організатори. На цю схему прикордонники вийшли за попередньою інформацією: гроші-кордон-Румунія», - сказано у повідомленні.

В одному з транспортних засобів виявили одного з організаторів «схеми» й трьох ухилянтів.

Водночас водій іншого авто вирішив влаштувати «голлівудські» перегони, які супроводжувались пострілами в повітря. Після цього останній кинув авто й втік. Наразі другого організатора «схеми» шукають.

«За спробу незаконного перетину кордону затриманим доведеться відповідати», - додали у ДПСУ.

Раніше ми писали, що на Вінниччині затримали 19-річного юнака з дитячим надувним матрацом, який планував дістатися Молдови.

Крім того, іноземка намагалась вивезти з України ухилянта - заховала у ніші для запаски.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду