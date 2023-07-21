На Вінниччині затримали 19-річного юнака з дитячим надувним матрацом, який планував дістатися Молдови

Хлопець навіть замовив готель у Молдові.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На Вінниччині вартові кордону затримали 19-річного громадянина України під час підготовки до незаконного перетину кордону. Як розповіли у ДПСУ, юнак збирався переплисти річку Дністер на надувному дитячому матраці.

«Горе-мандрівник з Херсонщини, ризикуючи життям, намагався переплисти річку Дністер на надувному дитячому матраці. Як з’ясувалося згодом, юнак спланував свою подорож закордон заздалегідь. В одному з населених пунктів Молдови «мандрівник» навіть забронював номер в готелі, але на заваді подорожі стала пильність прикордонників», - повідомили у Держприкордонслужбі.

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