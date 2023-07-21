Ексглава МОЗ Степанов отримав підозру у справі щодо махінацій з паспортами на 450 млн грн

Корупційна схема діяла в період керівництва Максима Степанова у «Поліграфічному комбінаті».

НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння коштами ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. Про це йдеться у пресслужбах відомств.

В рамках розслідування справи про підозру повідомили колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Адже саме він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна» з 2011 по 2016 рік. А в НАБУ вказують, що підозру видали держслужбовцю, який очолював ДП саме в ці роки.

Крім того, САП і НАБУ скерували до Естонії документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (ч. 5 ст. 191 КК України).

Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

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