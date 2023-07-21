Кого найбільше потребують в кадровий резерв для деокупованих територій

Найбільш затребуваними є фахівці державної служби й органів місцевого самоврядування.

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Кадровий резерв для деокупованих територій найбільше потребує державних службовців та фахівців органів місцевого самоврядування. Про це Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила під час прямого включення на одному із телеканалів.

За її словами, процес набору охочих працювати на звільнених територіях має відчутний прогрес. Донедавна їх кількість становила 500, зараз – уже понад 1000.

На старті цієї кампанії серед претендентів було більше жінок. Тепер нарівні з ними виявляють активність і чоловіки, зауважила вона.

Щоб потрапити до кадрового резерву, необхідно подати заявку на сайті Національного агентства з питань державної служби.

«Найбільш затребуваними є фахівці державної служби й органів місцевого самоврядування. Також є першочергова потреба у лікарях і вчителях. Ми дуже розраховуємо, що люди й надалі активно записуватимуться до кадрового резерву. У разі необхідності буде проводитися перекваліфікація. Головне – щоб ми знали, що ви є і ви готові», – резюмувала Ірина Верещук.

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