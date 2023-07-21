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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

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Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

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Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Більше питань, ніж відповідей: як Вища рада правосуддя «брала до відома» звіт голови ДСА

Хто з членів Вищої ради правосуддя вирішив дати ще один шанс голові ДСА та чому з’явилися два проекти висновків стосовно його звіту.

  1. В Україні

Кого найбільше потребують в кадровий резерв для деокупованих територій

22:23, 21 липня 2023
Найбільш затребуваними є фахівці державної служби й органів місцевого самоврядування.
Кого найбільше потребують в кадровий резерв для деокупованих територій
Зображення: freepik.com
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Кадровий резерв для деокупованих територій найбільше потребує державних службовців та фахівців органів місцевого самоврядування. Про це Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила під час прямого включення на одному із телеканалів.

За її словами, процес набору охочих працювати на звільнених територіях має відчутний прогрес. Донедавна їх кількість становила 500, зараз – уже понад 1000.

На старті цієї кампанії серед претендентів було більше жінок. Тепер нарівні з ними виявляють активність і чоловіки, зауважила вона.

Щоб потрапити до кадрового резерву, необхідно подати заявку на сайті Національного агентства з питань державної служби.

«Найбільш затребуваними є фахівці державної служби й органів місцевого самоврядування. Також є першочергова потреба у лікарях і вчителях. Ми дуже розраховуємо, що люди й надалі активно записуватимуться до кадрового резерву. У разі необхідності буде проводитися перекваліфікація. Головне – щоб ми знали, що ви є і ви готові», – резюмувала Ірина Верещук.

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