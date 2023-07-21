В ком больше всего нуждаются в кадровом резерве для деоккупированных территорий

Наиболее востребованными являются специалисты государственной службы и органов местного самоуправления.

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Кадровый резерв для деоккупированных территорий больше всего нуждается в государственных служащих и специалистах органов местного самоуправления. Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила во время прямого включения на одном из телеканалов.

По ее словам, процесс набора желающих работать на освобожденных территориях имеет значительный прогресс. До недавнего времени их количество составляло 500, сейчас – уже более 1000.

На старте этой кампании среди претендентов было больше женщин. Теперь наравне с ними проявляют активность и мужчины, отметила она.

Чтобы попасть в кадровый резерв, необходимо подать заявку на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

«Наиболее востребованными являются специалисты государственной службы и органов местного самоуправления. Также есть первоочередная потребность в врачах и учителях. Мы очень рассчитываем, что люди и дальше активно будут записываться в кадровый резерв. В случае необходимости будет производиться переквалификация. Главное – чтобы мы знали, что вы есть и вы готовы», – резюмировала Ирина Верещук.

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