В Киеве проводятся обыски в «Киевавтодоре», районных КП ШЭУ и у подрядчиков

Обыски на предприятиях производятся в рамках производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители проводят 20 одновременных обысков в служебных помещениях КК «Киевавтодор», районных дорожно-эксплуатационных управлениях по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений (КП ШЭУ) и подрядных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ведомствах отметили, что следственные действия происходят в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины, по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами УК «Киевавтодор» и КП ШЭУ Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы путем обеспечения подчиненным и аффилированным предприятиям победы во время проведения государственных закупок на услуги по ликвидации ремонтов дорог, благоустройства и благоустройства.

«В рамках производства 21.07.2023 на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по 20 адресам в Киеве, Киевской и Одесской областях, в частности по месту нахождения коммунальных предприятий, подрядных и субподрядных организаций и лиц, возможно причастных к противоправной схеме.

Следственные действия в настоящее время продолжаются», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.