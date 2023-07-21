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  1. В Украине

Люди, которые уже сделали ремонты за свой счет, смогут получить компенсацию, — Шмыгаль

22:00, 21 июля 2023
Премьер-министр дал задачу подробно прокоммуникировать, как именно будет выглядеть механизм компенсации.
Люди, которые уже сделали ремонты за свой счет, смогут получить компенсацию, — Шмыгаль
Изображение: freepik.com
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Правительство приняло изменения в программу єВідновлення, что позволит выплатить компенсацию людям, которые уже сделали ремонты за свой счет. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья – один из центральных процессов. Уже работает программа єВідновлення, по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонты жилья», - отметил глава Правительства.

Премьер-министр дал задачу Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерству цифровой трансформации подробно прокоммуникировать, как именно будет выглядеть механизм компенсации.

«Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты», отметил он. 

Ранее мы писали, что владельцы разрушенного имущества на Киевщине смогут подать заявление в Дії для денежной компенсации.

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