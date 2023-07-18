Владельцы разрушенного имущества на Киевщине смогут подать заявление в Дії для денежной компенсации

Услугу в тестовом режиме запускают на Киевщине, чтобы потом масштабировать на другие области.

Программа єВідновлення расширяется на владельцев разрушенного имущества на Киевщине. Украинцы, чьи дома были уничтожены из-за российской агрессии, смогут подать заявление в приложении Дія и получить компенсацию.

Услугу в тестовом режиме запускают на Киевщине, чтобы потом масштабировать на другие области, объясняют в пресс-службе Дії.

Присоединиться к бета-тесту и воспользоваться сервисом могут украинцы, которые:

достигли 18 лет

имеют верифицированный РНОКПП

предварительно отправили сообщение о разрушенном имуществе

имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка Бородянского поселкового территориального общества Киевской области

является единственным собственником имущества, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав

В Дії отметили, что после бета-тестирования услуга станет доступна и для других населенных пунктов, а вскоре и для имущества, которое имеет совладельцев.

Также идет работа над расширением услуги для имущества на временно оккупированной территории Украины.

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