Владельцы разрушенного имущества на Киевщине смогут подать заявление в Дії для денежной компенсации

Программа єВідновлення расширяется на владельцев разрушенного имущества на Киевщине. Украинцы, чьи дома были уничтожены из-за российской агрессии, смогут подать заявление в приложении Дія и получить компенсацию.
Услугу в тестовом режиме запускают на Киевщине, чтобы потом масштабировать на другие области, объясняют в пресс-службе Дії.
Присоединиться к бета-тесту и воспользоваться сервисом могут украинцы, которые:
- достигли 18 лет
- имеют верифицированный РНОКПП
- предварительно отправили сообщение о разрушенном имуществе
- имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка Бородянского поселкового территориального общества Киевской области
- является единственным собственником имущества, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав
В Дії отметили, что после бета-тестирования услуга станет доступна и для других населенных пунктов, а вскоре и для имущества, которое имеет совладельцев.
Также идет работа над расширением услуги для имущества на временно оккупированной территории Украины.
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