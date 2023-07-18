Власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії для грошової компенсації

Програма єВідновлення розширюється на власників зруйнованого майна на Київщині. Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку Дія та отримати компенсацію.
Послугу у тестовому режимі запускають на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області, пояснюють у пресслужбі Дії.
Долучитися до бета-тесту та скористатися сервісом можуть українці, які:
- досягли 18 років
- мають верифікований РНОКПП
- попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно
- мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області
- є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав
У Дії зазначили, що після бета-тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників.
Також йде робота над розширенням послуги для майна на тимчасово окупованій території України.
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