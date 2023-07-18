Власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії для грошової компенсації

Послугу у тестовому режимі запускають на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області.

Програма єВідновлення розширюється на власників зруйнованого майна на Київщині. Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку Дія та отримати компенсацію.

Послугу у тестовому режимі запускають на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області, пояснюють у пресслужбі Дії.

Долучитися до бета-тесту та скористатися сервісом можуть українці, які:

досягли 18 років

мають верифікований РНОКПП

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно

мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області

є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав

У Дії зазначили, що після бета-тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників.

Також йде робота над розширенням послуги для майна на тимчасово окупованій території України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.