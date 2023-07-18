На державній службі потрібна активна та мотивована молодь, яка має свіжі ідеї – НАДС

На посади в держсекторі закликають молодь «з актуальними ідеями та пропозиціями»

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) закликало молодь долучатися до роботи на посадах в державному секторі.

Так, директор НАДС Наталія Алюшина розповіла, що для державної служби в Україні важливо залучати на службу «активну, мотивовану молодь, яка має свіжі ідеї та пропозиції щодо державної політики у різних сферах».

Втім, зазначимо, що у Вищий кваліфікаційній комісії суддів днями поскаржились на неможливість залучення нових працівників на вакантні посади. Основна причина – невисока заробітна плата на державній службі.

Автор В’ячеслав Хрипун

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