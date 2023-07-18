На государственной службе нужна активная и мотивированная молодежь, имеющая актуальные идеи – НАДС

На должности в госсекторе призывают молодежь «со свежими идеями и предложениями»

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) призвало молодежь приобщаться к работе на должностях в государственном секторе.

Так, директор НАДС Наталья Алюшина рассказала, что для государственной службы в Украине важно привлекать на службу «активную, мотивированную молодежь, которая имеет свежие идеи и предложения касательно государственной политики в разных сферах».

Впрочем, отметим, что в Высшей квалификационной комиссии судей на днях пожаловались на невозможность привлечения новых работников на вакантные должности. Основная причина – невысокая заработная плата на государственной службе.

Автор Вячеслав Хрипун

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