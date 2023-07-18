НАГС объявило конкурсный отбор исполнителей государственного заказа в 2023 году

Конкурсные предложения по отбору необходимо представить не позднее 7 августа.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что объявляет о проведении конкурсного отбора исполнителей государственного заказа в 2023 году на:

- подготовку соискателей высшего образования по образовательной степени магистра по специальности «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний «Публичное управление и администрирование» – 650 человек;

- повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления – 16293 человека.

С перечнем документов, подаваемых участником конкурсного отбора исполнителей государственного заказа, через личный кабинет вебпортала управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями» и требованиями к конкурсной документации и конкурсному предложению можно ознакомиться по ссылке.

«Конкурсные предложения необходимо подать через функциональный модуль вебпортала управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями» не позднее 07 августа 2023 года.

Рассмотрение конкурсных предложений состоится на заседании Конкурсной комиссии Национального агентства Украины по государственной службе по отбору исполнителей государственного заказа на подготовку соискателей высшего образования по образовательной степени магистра по специальности «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний «Публичное управление и администрирование» и повышение квалификации 08 августа 2023 в 14:00 в режиме видеоконференции», - сказано в сообщении.

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