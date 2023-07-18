НАДС оголосило конкурсний відбір виконавців державного замовлення у 2023 році

Конкурсні пропозиції щодо відбору необхідно подати не пізніше 7 серпня.

Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що оголошує про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2023 році на:

- підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» – 650 осіб;

- підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – 16 293 особи.

З переліком документів, що подаються учасником конкурсного відбору виконавців державного замовлення через особистий кабінет вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» та вимогами до конкурсної документації та конкурсної пропозиції можна ознайомитися за посиланням.

«Конкурсні пропозиції необхідно подати через функціональний модуль вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» не пізніше 07 серпня 2023 року.

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації 08 серпня 2023 року о 14:00 у режимі відеоконференції», - сказано у повідомленні.

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